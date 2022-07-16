Депутат Терюшков выступил за признание «спортсменов-перебежчиков» изменниками Родины ​

Аргументы Недели → Политика 13+

16 июля 2022, 11:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: sports.ru

Как стало известно, депутат Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

Политик уже опубликовал письмо Министерство Спорта России, из которого следует, что в период с 2012 по 2022 годы спортивное гражданство сменили 93 отечественных спортсмена. Из них 67 спортсменов – по 17 летним олимпийским играм, 21 – по 3 зимним, 4 – по 4 неолимпийским, 1 – по паралимпийскому. Средний возраст спортсменов, сменивших своё спортивное гражданство, составляет 29.8 лет.

«В представленном письме Минспорта РФ можно обнаружить затраты на содержание «индивидуалистов» - порядка 200 млн рублей», - следует из заявления депутата, «И это расходы только периода, когда спортсмены стали членами сборной. В этой сумме мы не видим экипировки, медицины, затрат на тренерский штаб, инструкторов, психологов, расходов на использование спортобъектов и т.д. В этой сумме нет цифр, затраченных на подготовку спортсменов до зачисления в сборную России, а цифры эти внушительные».

Господин Терюшков считает, что «действующее законодательство ставит интересы индивидуума выше интересов общества и государства». Как уже упоминалось выше, он полностью уверен, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны должна быть приравнена к акту государственной измены.