Министр обороны Украины Резников: Киев обязался не применять американские РСЗО HIMARS для ударов по территории России

Аргументы Недели → Политика 13+

16 июля 2022, 07:26

Министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler / globallookpress.com

Киевская сторона дала обязательство не использовать американские системы HIMARS для атак по территории Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру», выступил руководитель украинского министерства обороны Алексей Резников.

«Киев обязался не применять для ударов по территории России американские реактивные системы залпового огня HIMARS, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он подтвердил, что это было условием для получения Киевом HIMARS», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, депутат Верховной Рады Максим Бужанский допустил, что Будапешт может вопреки воле украинских властей ввести свои подразделения в Закарпатье с целью защиты венгров.