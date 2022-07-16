Депутат Рады Бужанский: Будапешт может вопреки воле властей Украины ввести войска в Закарпатье для защиты венгров

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16 июля 2022, 07:06

Венгерский военный, Slavomir Kubes / globallookpress.com

Будапешт может вопреки воле украинских властей ввести свои войска в Закарпатскую область с целью защиты венгров. Соответствующий вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

В материале отмечается, что таким образом парламентарий отреагировал на высказывание главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, заявившего о наличии у Будапешта сценариев «военного ЧП» для защиты и спасения 150 тысяч венгров в Закарпатье. Согласно точке зрения Бужанского, официальному Киеву следует указать руководству Венгрии на несовместимость слов Сийярто с уважением суверенитета Украины.