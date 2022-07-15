Глава Запорожской администрации Балицкий сообщил, что референдум по вхождению региона в РФ пройдет осенью и будет честным

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15 июля 2022, 21:33 Источник: РИА Новости

Голосование. Фото: Виктор Лисицын/globallook.com

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет в регионе в сентябре и будет «справедливым и честным». Об этом в интервью РИА Новости в пятницу сказал глава администрации Евгений Балицкий.

«Все мероприятия, направленные на обеспечение справедливого, законного и честного волеизъявления людей, будут выполнены в полном объеме. Уверен, что они дадут свои результаты, и мы проведем референдум в установленные сроки», - сообщил Балицкий.

Он убежден, что голосование на референдуме пройдет, как и планируется, в первой половине сентября и считает, что главной подготовкой к нему сейчас является восстановление социальной сферы в регионе.

«Все то, что сегодня делается <...> - с дорогами, в медицине, образовании, наведении порядка и справедливости на территории, - это и есть самая главная подготовка к референдуму», - сказал глава администрации.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о намерении помочь Мелитополю Запорожской области с референдумом и интеграцией в Россию. Голосование. Фото: Виктор Лисицын