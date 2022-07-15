Губернатор Севастополя Михаил Развожаев намерен помочь Мелитополю с референдумом и интеграцией

Аргументы Недели → Политика 13+

15 июля 2022, 11:57

фото: vk.com/melitopoly_ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город поможет освобожденному Мелитополю Запорожской области с проведением референдума и интеграцией в Россию.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что Севастополь взял шефство над временным областным центром региона Мелитополем.

Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале: "У нас есть успешный опыт работы на освобожденных территориях. В Старобельском районе ЛНР по моему поручению уже несколько месяцев работает группа наших управленцев". Глава Севастополя напомнил, что накануне руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области объявил, что референдум о воссоединении с Россией пройдет в начале осени.

"Поэтому наши задачи там ясны: будем помогать теперь и Мелитополю - с налаживанием мирной жизни, с референдумом и с интеграцией", - пообещал Развозжаев.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.