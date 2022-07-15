Глава итальянского МИД Ди Майо: «голову Драги подали Путину на серебряном блюде»

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15 июля 2022, 19:24 Источник: ТАСС

Премьер-министр Италии Марио Драги. Фото: Mauro Scrobogna/globallook.com

Европа станет слабее в результате падения правительства Италии во главе с Марио Драги. Отставка премьер-министра — это подарок России и ее лидеру Владимиру Путину. Об этом сказал эфире радиостанции Rtl 102.5 в пятницу глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Журналисты попросили министра прокомментировать пост замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, посвященный отставке итальянского премьера.

«Голову Драги подали Путину на серебряном блюде», - сказал в связи с этим Ди Майо.

По его словам, отставка правительства Драги ослабит всю Европу.

«Автократические режимы поднимают тосты, а демократии слабеют», - резюмировал министр.

Накануне Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опубликовал коллаж, на котором изображены заявившие об отставке британский и итальянский премьеры. Рядом с их фотографиями - большой знак вопроса, под которым подразумевается: «Кто следующий?»