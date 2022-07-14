Дмитрий Медведев о решении британского и итальянского премьеров уйти в отставку: кто следующий

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14 июля 2022, 22:54

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оригинально прокомментировал решение премьер-министра Италии Марио Драги уйти в отставку.

Несколько дней назад об отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон рассматривает вместо него несколько кандидатур. В четверг Драги обратился к президенту Италии за отставкой.

Дмитрий Медведев в четверг вечером в своем Telegram опубликовал коллаж с большим вопросом. Российский политик опубликовал фото Джонсона и Драги, а рядом с их фотографиями разместил картинку с изображением некоего персонажа и знак вопроса.

Напомним, президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Марио Драги.