Полянский: РФ не забудет Западу того, что его оружие убивает людей в России и Украине

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15 июля 2022, 18:26 Источник: РИА Новости

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/globallook.com

Того, что западное оружие, поставляемое Киеву, убивает людей в России и Украине, наша страна не забудет. Об этом в эфире ТNT Radio заявил в пятницу первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он назвал поставки западного оружия Украине болезненным опытом, который будет трудно впоследствии преодолеть.

«Возьмем, к примеру, Германию или Францию. Как мы сможем забыть об этом на более позднем этапе и начать с нуля, когда мы знаем, что немецкая артиллерия убивает людей в России и Украине, спустя 75 лет после победы во Второй мировой войне Советского Союза?» - сказал Полянский.

Ранее он назвал удары американской HIMARS по Новой Каховке прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Украине.