Путин на оперативном совещании Совбеза предложил посвятить его ситуации в регионах России

Оперативное совещание Совета безопасности РФ, которое проходит в пятницу, будет посвящено ситуации в регионах страны. Именно эту тему заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание.
«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными. Но мы не должны забывать и о текущей ситуации в регионах РФ. Давайте сегодня об этом и поговорим», - предложил участникам совещания глава государства.
Сообщается также, что будут заслушаны доклады министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главы ФСБ Александра Бортникова.
Как рассказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, освещаться публично совещание не будет.