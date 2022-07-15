Путин на оперативном совещании Совбеза предложил посвятить его ситуации в регионах России

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15 июля 2022, 18:06 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин. Фото с сайта Кремля.

Оперативное совещание Совета безопасности РФ, которое проходит в пятницу, будет посвящено ситуации в регионах страны. Именно эту тему заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание.

«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными. Но мы не должны забывать и о текущей ситуации в регионах РФ. Давайте сегодня об этом и поговорим», - предложил участникам совещания глава государства.

Сообщается также, что будут заслушаны доклады министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главы ФСБ Александра Бортникова.

Как рассказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, освещаться публично совещание не будет.