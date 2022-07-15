Песков заявил, что Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

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15 июля 2022, 13:25 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил днем в пятницу, 15 июля, что Владимир Путин позже сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

По словам Дмитрия Пескова, совещание носит служебный характер. В рамках беседы с представителями средств массовой информации пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что мероприятие, о котором идет речь, не будет освещаться публично.

Напомним, 17 июня секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что инфраструктура Североатлантического альянса к настоящему моменту вплотную приблизилась к российским и белорусским границам.