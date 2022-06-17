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Патрушев заявил, что инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам РФ и Белоруссии

, 10:44 Источник: РИА "Новости"

Патрушев заявил, что инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам РФ и Белоруссии
секретарь Совбеза Николай Патрушев, MFA Russia/via Globallookpress.com

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил в пятницу, что инфраструктура Североатлантического альянса к настоящему моменту вплотную приблизилась к российским и белорусским границам.

Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности, которая проходит в Ереване в пятницу, подчеркнул, что НАТО сейчас продолжает наращивать свое присутствие на этом фланге.

Секретарь Совбеза уточнил, что одной из главных составляющих агрессивной линии Вашингтона и его союзников стала безоглядная экспансия Североатлантического альянса, несмотря на данные России политические заверения об обратном.

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