Патрушев заявил, что инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам РФ и Белоруссии

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17 июня 2022, 10:44 Источник: РИА "Новости"

секретарь Совбеза Николай Патрушев, MFA Russia/via Globallookpress.com

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил в пятницу, что инфраструктура Североатлантического альянса к настоящему моменту вплотную приблизилась к российским и белорусским границам.

Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности, которая проходит в Ереване в пятницу, подчеркнул, что НАТО сейчас продолжает наращивать свое присутствие на этом фланге.

Секретарь Совбеза уточнил, что одной из главных составляющих агрессивной линии Вашингтона и его союзников стала безоглядная экспансия Североатлантического альянса, несмотря на данные России политические заверения об обратном.