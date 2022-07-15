Володин предупредил депутатов Госдумы о возможности нового внеочередного пленарного заседания

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15 июля 2022, 17:49 Источник: ТАСС

Вячеслав Володин, Kremlin Pool/globallook.com

В ближайшее время не исключено новое внеочередное пленарное заседание Государственной думы. Об этом сообщил в пятницу председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Следующие две недели мы работаем в регионах. А затем... У политиков отпусков не бывает. Поэтому если вдруг нужно будет собраться рассмотреть вопросы, которые мы с вами обязаны как можно быстрее принять в интересах наших граждан, то сделаем это быстро собравшись, эффективно, когда необходимо», - заявил Володин, обращаясь к парламентариям

Напомним, на внеочередном пленарном заседании, состоявшемся 15 июля, депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ, а также приняли несколько законопроектов.