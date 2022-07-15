Кадыров прокомментировал странное поведение президента США в Израиле: «Байден ищет Путина»

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15 июля 2022, 16:22 Источник: Telegram

Байден во время визита в Израиль. Фото: Ilia Yefimovich/globallook.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пошутил по поводу очередного казуса, случившегося с Джо Байденом во время его визита в Израиль. Американский президент на пресс-конференции вновь попытался пожать руку пустоте.

«Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли! То мы подозревали, что он болен, потом сетовали на белую муку Зеленского, а оказалось все гораздо проще», - написал Кадыров в своем телеграм-канале, разместив ролик со странным поведением Байдена.

Кадыров выразил уверенность, что попытки американского президента увенчаются успехом и он сумеет «раскаяться перед Верховным главнокомандующим России за все свои деяния».