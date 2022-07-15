Володин попросил предоставить ему список парламентариев, «опечаленных» необходимостью прервать отпуск ради заседания Госдумы

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время внеочередного пленарного заседания парламента попросил депутата-коммуниста Николая Коломейцева предоставить ему список депутатов, недовольных тем, что им пришлось прервать отпуск.
Коломейцев заявил на заседании, что такое недовольство высказали порядка 150 депутатов.
«Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить и списки этих депутатов»,— попросил спикер парламента.
Он также заметил, что во внеплановом заседании принимает участие даже 82-летний депутат Артур Чилингаров, которому, в связи с преклонным возрастом, рекомендовано работать дистанционно.
Внеочередное заседание Госдумы проходит в пятницу, 15 июля.