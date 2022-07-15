Володин попросил предоставить ему список парламентариев, «опечаленных» необходимостью прервать отпуск ради заседания Госдумы

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15 июля 2022, 15:31 Источник: Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, Federation Council of Russia/globallook.com

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время внеочередного пленарного заседания парламента попросил депутата-коммуниста Николая Коломейцева предоставить ему список депутатов, недовольных тем, что им пришлось прервать отпуск.

Коломейцев заявил на заседании, что такое недовольство высказали порядка 150 депутатов.

«Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить и списки этих депутатов»,— попросил спикер парламента.

Он также заметил, что во внеплановом заседании принимает участие даже 82-летний депутат Артур Чилингаров, которому, в связи с преклонным возрастом, рекомендовано работать дистанционно.

Внеочередное заседание Госдумы проходит в пятницу, 15 июля.