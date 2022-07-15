Директор ЦРУ Бернс в пятницу без анонса прибыл в Армению

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15 июля 2022, 14:50 Источник: РИА "Новости"

директор ЦРУ Уильям Бернс, CNP/AdMedia

В пятницу, 15 июля, стало известно, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прибыл в Ереван. Соответствующую информацию предоставил сегодня днем Sputnik Армения.

Согласно последним данным осведомленных источников, глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в столицу Армении Ереван сегодня утром. Известно, что у него запланирован ряд встреч на высоком уровне, однако подробности не приводятся.

Подчеркивается, что посольство Соединенных Штатов Америки не распространяло какой-либо информации по поводу визита Бернса.