Директор ЦРУ Бернс в пятницу без анонса прибыл в Армению

В пятницу, 15 июля, стало известно, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прибыл в Ереван. Соответствующую информацию предоставил сегодня днем Sputnik Армения.
Согласно последним данным осведомленных источников, глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в столицу Армении Ереван сегодня утром. Известно, что у него запланирован ряд встреч на высоком уровне, однако подробности не приводятся.
Подчеркивается, что посольство Соединенных Штатов Америки не распространяло какой-либо информации по поводу визита Бернса.