Мантуров на внеплановом заседании Госдумы сообщил о сокращении производства автомобилей на 50 процентов

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15 июля 2022, 13:52 Источник: Московский комсомолец

фото с сайта Госдумы

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в пятницу на внеплановом заседании Госдумы заявил, что сейчас автопром является, наверное, самой уязвленной отраслью. По прогнозу министра, снижение рынка и производства автомобилей по этому году будет порядка 50 процентов.

Министр также заявил, что России необходимо повернуть от «абсолютно рыночной промышленной политики» к политике «технологического суверенитета».

15 июля в Госдуме на заседании решается вопрос об утверждении Дениса Мантурова в должности вице-премьера правительства.

Председатель правительства России Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова в Госдуму на должность вице-премьера в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, согласно которому увеличивается число заместителей премьера с 10 до 11.

В преддверии рассмотрения Госдумой вопроса об утверждении на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли РФ Мантуров встретился со всеми фракциями парламента.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что фракция намерена поддержать кандидатуру Дениса Мантурова.

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Мантуров «...человек нестандартный, эффективный, современный, и все вопросы, которые возникали, быстро разрешались, поэтому нет сомнений, какое решение примут депутаты».