Глава МИД Италии Ди Майо выразил мнение, что разногласия в правящей коалиции страны «на руку» России

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15 июля 2022, 13:32 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, LaPresse/Mauro Scrobogna/globallook.com

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в пятницу заявил, что разногласия в правящей коалиции страны "на руку" властям Российской Федерации, а вероятный распад правительства ослабит Европу.

Луиджи Ди Майо подчеркнул, что у него "плачет сердце" из-за того, что вчера вечером заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев радовался, потому что президенту страны Владимиру Путину "на серебряном блюде подали голову" премьер-министра Италии Марио Драги. Глава итальянского МИД не уточнил, что именно вызвало в его воображении подобные картинки.

Напомним, накануне президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра страны Марио Драги. Дмитрий Медведев, комментируя решения британского и итальянского премьеров уйти в отставку, задался вопросом, "кто будет следующим?".