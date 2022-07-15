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Силы ВКС РФ ликвидировали пять пунктов управления ВСУ в ДНР и Днепропетровской области

, 13:03 Источник: РИА "Новости"

Силы ВКС РФ ликвидировали пять пунктов управления ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
Су-35, сайт МО РФ

В Минобороны Российской Федерации заявили в пятницу, 15 июля, что Воздушно-космические войска РФ высокоточным оружием ликвидировали пять пунктов управления и узлов связи украинских военных.

Уточняется, что уничтоженные объекты были расположены в районах Прасковиевка в Донецкой Народной Республике и Просяная в Днепропетровской области.

В МО РФ добавили, что ликвидирована была пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" недалеко от населенного пункта Соль в ДНР. Ударами были уничтожены живая сила и военная техника ВСУ в 43 районах.

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