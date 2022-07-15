Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что не намерен отказываться от полученного из рук Лаврова Ордена дружбы

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15 июля 2022, 12:39 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не намерен отказываться от Ордена дружбы, который он получил из рук руководителя российского МИД Сергея Лаврова.

В рамках пресс-конференции по итогам встречи Петера Сийярто и главы МИД Австрии Александра Шалленберга венгерскому дипломату был задан вопрос, не планирует ли он на фоне спецоперации РФ на Украине отказаться от Ордена дружбы, который он получил от президента России Владимира Путина за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений. Награду Сийярто вручил Лавров в декабре 2021 года.

Петер Сийярто подчеркнул, что не намерен возвращать орден, поскольку "получил его в мирных обстоятельствах".