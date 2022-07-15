Успехи в дорожном строительстве укрепили позиции двух южноуральских мэров

Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

15 июля 2022, 11:21 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Олега Каргаполова, "Вечерний Челябинск"

«Глав.Индекс» представил свежий рейтинг глав муниципалитетов Челябинской области.

По итогам текущей недели акции выросли у трех мэров: это Сергей Бердников (Магнитогорск), Наталья Котова (Челябинск) и Андрей Фалейчик (Копейск).

Позиции главы Челябинска Натальи Котовой укрепила большая дорожная инспекция города, которая показала, что ремонт идет с опережением графика. Об этом пишет телеграмм-канал «Полит 74». Успехи в дорожном строительстве, а также планы по возведению социальных объектов положительно сказались на рейтинге мэра Магнитогорска Сергея Бердникова. Ситуацию в городе оценил губернатор Алексей Текслер. Также рост индекса отмечен у главы Копейска Андрея Фалейчика. Город получил 22 автобуса среднего и малого классов, ожидается, что они выйдут на маршрут в конце следующего месяца.

Понижение рейтинга коснулось главы Кусинского района Юрия Лысякова: на имидже муниципалитета негативно отразился коррупционный скандал в администрации. Также отмечается снижение акций мэра Златоуста Максима Пекарского. Город не может снизить долг по расчетам за топливно-энергетические ресурсы, он превысил 1 миллиард рублей. Это самый большой долг среди всех муниципалитетов региона.