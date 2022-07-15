МИД КНДР: Украина не имеет права осуждать решение о признании ДНР и ЛНР после присоединения к действиям США против Пхеньяна

Аргументы Недели → Политика 13+

15 июля 2022, 11:29

Флаг КНДР, Chris Jung / globallookpress.com

Киевская сторона не имеет права осуждать решение о признании независимого статуса республик Донбасса после присоединения к действиям Вашингтона против Пхеньяна. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделало министерство иностранных дел КНДР.

«Украина не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской республик после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США в отношении Северной Кореи, пишет Reuters со ссылкой на МИД КНДР», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что в прошлом Киев поддерживал американские ограничительные меры против Пхеньяна, введенные из-за его ракетно-ядерной программы.

Ранее в пятницу сообщалось, что спецназ Росгвардии изъял на территории ЛНР документы, которые подтверждают факты массового дезертирства среди украинских десантников.