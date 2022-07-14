МИД России: Москва рассчитывает на мудрое решение Иерусалима на просьбу Вашингтона об оружии для Киева

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14 июля 2022, 17:49

МИД России, Alexander Rekun/ Global Look Press

Власти России рассчитывают и надеются на взвешенное и мудрое решение Израиля в ответ на просьбу Соединённых Штатов о поставках оружия Украине. Такое заявление сделал сегодня, 14 июля, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Я надеюсь, что у израильского руководства достаточно мудрости вести себя корректно и конструктивно в отношениях с Россией», — приводит слова чиновника ТАСС.

Как ранее сообщил Axios, президент США Джо Байден заявил намерение обратиться к премьер-министру Израиля Яиру Лапиду с просьбой увеличить военную помощь Украине.

До этого, как подчёркивает источник, Израиль Украине оружия не поставлял.

Ранее глава Соединенных Штатов Джо Байден призвал западные страны добиваться того, чтобы специальная операция на украинской территории стала для Российской Федерации «стратегическим провалом».