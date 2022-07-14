The American Conservative: Турция может не встать на сторону НАТО в случае войны альянса с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

14 июля 2022, 16:05

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Анкара может не встать на сторону НАТО в случае войны данного блока с Москвой. Соответствующий вариант развития событий, как информирует РИА Новости, допустило издание The American Conservative (ТАС).

«Турция может не встать на сторону Североатлантического альянса в случае войны НАТО с Россией, считает обозреватель The American Conservative Дуг Бандоу», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

В материале ТАС указывается на то, что властям Соединенных Штатов стоит начать сомневаться в верности турецкого лидера Реджепа Эрдогана, поскольку политик зачастую реализует враждебный Западу курс. Бандоу отметил, что Анкара, в частности, чинит препятствия военно-морским операциям союзников по НАТО в акватории Черного моря и сопротивляется рестрикциям в отношении РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер российского МИД Мария Захарова предупредила, что Москва при возникновении угроз, связанных со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, примет военно-технические меры.