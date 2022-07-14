Захарова: Россия при возникновении угроз, связанных со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, примет военно-технические меры

Российская Федерация при возникновении угроз, связанных с присоединением Хельсинки и Стокгольма к Североатлантическому альянсу, примет военно-технические меры. Такое предупреждение, как передает ТАСС, озвучила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.
«Россия при возникновении угроз, связанных со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, примет военно-технические меры, в том числе и в акватории Балтийского моря», — приведено высказывание спикера МИД в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, Захарова отметила, что заявления украинской стороны о планах перейти в контрнаступление используются с целью убедить Запад продолжить поставки вооружений Киеву.