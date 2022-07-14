Политический эксперт Куса отметил стремление США красиво обставить свой уход с Ближнего Востока

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14 июля 2022, 16:06

Вертолёты ВВС США в Ираке, Capt Carrie Clear/wikimedia.org/ Global Look Press

Американский президент Джо Байден отбыл в своё первое турне по Ближнему Востоку. Как заявила администрация Белого дома, глава государства посетит Израиль, Палестинскую автономию, Саудовскую Аравию. Помимо визитов, политик будет участвовать в саммите лидеров стран Персидского залива.

Экспертный мир считает, что сверхзадачей этого визита Байден ставит красивое обустройство отступления США из региона.

Два дня из всего турне Байден проводит в Израиле. Политик встретится с лидерами страны, побывает на мемориальном комплексе Холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме, а также посетит церемонию открытия Маккабиады, еврейских Олимпийских игр.

Журналисты ФАН приводят мнение эксперта-международника Украинского института будущего Илии Кусы о том, что Байден хочет консолидировать страны-партнёры Америки в регионе, попробовать создать полноценную «ближневосточную НАТО», хотя сейчас это невозможно.

«Одним из вопросов, составляющих основу повестки визита, станет формирование новой, пост-американской архитектуры безопасности в регионе, в котором Вашингтон стремится сохранить лидерство, — считает аналитик Куса.

Аналитик уверен, что постепенный уход США с Ближнего Востока, начавшийся при позднем Обаме, остался в повестке Байдена.