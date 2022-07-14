Александр Ситников: в Киеве обсуждают инсайд, что Россия ударит по Польше, если ВСУ ударят из HIMARS по Крымскому мосту

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14 июля 2022, 15:27 Источник: Свободная пресса

Крымский мост, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Политолог Александр Ситников рассказал, что в укрнете появились инсайды, что Служба внешнеполитической разведки Великобритании (MI-6) передала новые разведданные в офис украинских президента и Генштаб о планах российских войск ударить по военным аэродромам в Польше, если Украина начнет наносить ракетные атаки по военным объектам в России и рискнет обстрелять Крымский мост.

В статье Ситникова, опубликованной изданием "Свободная пресса", говорится, что даже бритты, оголтелые русофобы, повторно предупредили команду президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости использования натовских РСЗО для нападения по территории России. Это в интересах самой киевской власти. Как объяснил эксперт, если российские войска уничтожат аэродром Жешув, в 100 километрах от украинской границы, то резко ухудшатся и логистические возможности для украинской армии.

Напомним, в ночь с 11 на 12 июля украинские войска с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) ударили по Луганску из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

От Бахмута до Луганска более 90 км. По словам Ситникова, штатный "психотерапевт" офиса президента Алексей Арестович не сбрехал, когда накануне похвастался, что США передали Киеву боеприпасы ATACMS к РСЗО HIMARS дальностью стрельбы от 140 до 300 километров.

По информации эксперта, один залп из шести ракет ATACMS в США обходится налогоплательщикам в один миллион долларов.

На Западе подстрекают Вооруженные силы Украины ударить по Крымскому мосту.