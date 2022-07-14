В Минобороны сообщили, что ВС России за сутки сбили два украинских самолета

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14 июля 2022, 13:32 Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

За минувшие сутки истребители ВКС России сбили в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 – недалеко от населенного пункта Славянск и МиГ-29 – в районе Троицкое в ДНР. Об этом заявили в МО РФ.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Российской Федерации за прошедшие 24 часа были поражены девятнадцать пунктов управления ВСУ, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, а также живая сила и техника в 232-х районах.

В общей сложности с начала проведения спецоперации РФ были уничтожены 249 украинских самолетов, 137 вертолетов, 1 534 беспилотника, 4 050 танков и прочих боевых бронированных машин, 354 ЗРК, 744 боевые машины РСЗО, 4 292 единицы специальной военной автотехники, а также 3 145 орудий полевой артиллерии и минометов.