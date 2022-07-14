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Аргументы Недели Политика 13+

Минобороны сообщает, что российские военные уничтожили до тысячи боевиков ВСУ в ДНР и Николаевской области

, 13:11 Источник: РИА "Новости"

Минобороны сообщает, что российские военные уничтожили до тысячи боевиков ВСУ в ДНР и Николаевской области
российский военный, MOD Russia/ GlobalLookPress.com

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 14 июля, заявили, что Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили в ДНР и Николаевской области до тысячи украинских боевиков.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что противник в настоящий момент несет значительные потери. Уточняется, что высокоточными ударами были ликвидированы пункты временной дислокации подразделений 54-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны недалеко от населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск в ДНР.

Данные соединения в общей сложности потеряли до тысячи военнослужащих и более ста единиц вооружения и военной техники.

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