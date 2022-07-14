Пушилин: Северск перешел в оперативное окружение союзными силами

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14 июля 2022, 13:00 Источник: РИА "Новости"

глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в четверг, 14 июля, в рамках разговора с журналистами заявил, что город Северск к настоящему моменту перешел в оперативное окружение союзными силами.

Денис Пушилин уточнил, что речь идет не о физическом окружении или "котле", однако все дороги и подступы к Северску простреливаются с позиций союзных сил.

Напомним, ранее сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к российскому лидеру Владимиру Путину по спецоперации на Украине, в мире "начнется ад".