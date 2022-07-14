WSJ: Владимир Путин «переиграл» США, укрепив отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом

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14 июля 2022, 12:25 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Издание Wall Street Journal выпустило материал, в котором говорится, что Саудовская Аравия благодаря усилиям президента Российской Федерации Владимира Путина стала к Москве ближе, чем когда-либо ранее.

В материале говорится, что Владимиру Путину удалось укрепить отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, хотя большая часть развитых государств избегала контактов с ним. В частности, президент США ни разу не встречался с принцем и даже грозился превратить королевство в "страну-изгой".

Автор статьи выразил уверенность в том, что растущее партнерство между РФ и Саудовской Аравией полностью перевернуло договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая действовала почти пять десятков лет.