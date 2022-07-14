WSJ: Владимир Путин «переиграл» США, укрепив отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом

Издание Wall Street Journal выпустило материал, в котором говорится, что Саудовская Аравия благодаря усилиям президента Российской Федерации Владимира Путина стала к Москве ближе, чем когда-либо ранее.
В материале говорится, что Владимиру Путину удалось укрепить отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, хотя большая часть развитых государств избегала контактов с ним. В частности, президент США ни разу не встречался с принцем и даже грозился превратить королевство в "страну-изгой".
Автор статьи выразил уверенность в том, что растущее партнерство между РФ и Саудовской Аравией полностью перевернуло договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая действовала почти пять десятков лет.