Депутат бундестага Мютцених назвал мирные переговоры единственным вариантом решения конфликта на Украине

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14 июля 2022, 11:00 Источник: РИА "Новости"

бундестаг, https://unsplash.com/photos/FSy_Rycok1A

Лидер фракции социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених утром в четверг, 14 июля, заявил, что конфликт на Украине может быть разрешен исключительно путем проведения мирных переговоров.

Рольф Мютцених выразил мнение, что конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а только переговорным процессом и достижением договоренностей.

Политик отметил, что стороны всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, чтобы оповестить оппонента о готовности прекратить огонь и возобновить дипломатические переговоры. Однако, по словам Мютцениха, такие сигналы до сих пор никто не подавал.