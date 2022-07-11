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Аргументы Недели Политика 13+

Военный эксперт Баранец заявил, что США являются полноценным участником конфликта на Украине

, 17:53

Военный эксперт Баранец заявил, что США являются полноценным участником конфликта на Украине
флаг США, https://unsplash.com/photos/ZPVisr0s_hQ

Военный эксперт, полковник в запасе Виктор Баранец в рамках разговора с журналистами в понедельник, 11 июля, заявил, что Соединенные Штаты Америки можно считать полноценной стороной конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что американская разведка снабжает Украину данными радиолокации и предоставляет властям страны снимки со спутников, причем не только регионов, где проводится спецоперация РФ, но и непосредственно российской территории.

Виктор Баранец в разговоре с РИА ФАН подчеркнул, что участие США в "российско-донбасско-украинском противостоянии" даже не обсуждается. По словам военного эксперта, Вашингтон является советником ВСУ, предоставляет Киеву оружие, разведывательную информацию, рекомендации. Также американские военные проводят переподготовку младших специалистов украинской армии.

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