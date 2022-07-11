Надежды Запада на большие потери на Украине – сбываются, только несёт их украинская сторона

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11 июля 2022, 14:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области. Об этом и других событиях специальной военной операции рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Высокоточным Донецкой Народной Республики. В результате погибло около 300 укро-националистов. Ну что ж открываем счёт старухи с косой нынешнего понедельника.

В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наёмников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено ещё около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Проводим сложение (это не сложно, простите за тавтологию) получает 550 трупов. Но, оказывается это далеко не всё. Конашенков особо подчёркивает: «Противник несет значительные потери на всех направлениях». Получается, что надежды Запада на большие потери на Украине - оправдываются, с одним уточнением вопреки всем усилиям США и их союзников по НАТО, их несут именно украинские войска.

В критически сложном положении оказалась 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ, основные силы которой сейчас находятся в районе Северска. Её потери за последние несколько недель составляют более 70% даже не от штатного списка личного состава, а от фактической численности с учётом вновь прибывших бойцов. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя почивших в обозе своих бойцов, как пропавших без вести или дезертировавших. Здесь сложно дать число, соответствующее реальным потерям последних суток, а также осень сложно понять сколько конкретно бойцов ушли в мир иной, поскольку все соединяя ВСУ активно пополняются новобранцами. Пока обойдёмся без увеличения «суммы от мясника».

Далее, Конашенков сообщает: «Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пункт управления 58-ой мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 10-ти районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53-х районах, а также живая сила и военная техника в 156-ти районах.

Превращены в труху три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а эти запасы предназначались для масштабного наступления ВСУ на юге. Также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе населенного пункта Северск.

Ещё один российский лётчик отпраздновал победу в воздушном бою. Неназванный герой – пилот фронтового истребителя Су-35с ВКС России сбил украинский штурмовик Су-25 ВВСУ в районе населенного пункта Богатырь.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4149 единиц специальной военной автомобильной техники.