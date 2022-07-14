Вучич: Сербия продолжит беречь отношения с Россией и Китаем

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14 июля 2022, 07:58

Лидер Сербии Александр Вучич, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия продолжит свой европейский путь, сохраняя дружеские отношения с Россией и Китаем. Об этом он сообщил в интервью на канале TV Pink.



«Мы должны быть едины, продолжать свой европейский путь, беречь наши отношения и с Российской Федерацией, и с Китаем, и со всеми остальными. Как вы видите, эта политика выдержала самое тяжелое время»,- заявил сербский лидер.



Внешняя политика Сербии рассчитана на вступление в Евросоюз при подержании дружественных отношений с Россией и Китаем.



Белград планирует сохранять военный нейтралитет: не вступать в НАТО и другие военно-политические блоки.



Ранее сообщалось, что Россия надеется на сохранение Сербией прежнего политического курса.