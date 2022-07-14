The Irish Times сообщает, что в Ирландии возникла нехватка мест для размещения украинских беженцев

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14 июля 2022, 07:49 Источник: ТАСС

аэропорт, https://unsplash.com/photos/qvFlxrDSyXU

Издание The Irish Times сообщило, что Ирландия столкнулась со сложностями при размещении прибывающих в страну украинских беженцев. Многие приехавшие рискуют остаться в аэропорту без койки.

Согласно последней информации, крупный центр приема беженцев под названием Citywest в Дублине к настоящему моменту заполнен, мест для размещения новых прибывающих с Украины граждан нет.

Не исключено, что многие беженцы могут "застрять в аэропорту" без койки. Предполагается, что крупный палаточный лагерь, который в настоящий момент возводится в армейском лагере Горманстон, будет открыт только в течение следующей недели.