В Риге больше не селят новых украинских беженцев

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

9 июля 2022, 14:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, власти столицы Латвии уже исчерпали практически все ресурсы, чтобы помогать «на широкую ногу» украинским беженцам. И «включили» голову! Рига больше не селит у себя новых украинских беженцев.

Очевидно, что жители Риге не хотят сдавать украинским беженцам квартиры! Если посмотреть объявления о сдаче квартир, то можно увидеть в них такое «содержание» - «Сдается квартира только местным!»

Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило проверить на собственном опыте, а легко ли снять украинцам квартиру в Риге, и вот что получилось…

Из двадцати пяти сдаваемых квартир, реально только четыре обсуждали эту тему, но хотели приличный депозит, оплату за пару месяцев вперед и, конечно, на короткий срок.

В чем же причина?

Если квартиру сдавал пожилой человек, то он элементарно боялся, что ему не заплатят, «загадят, вынесут все из квартиры», уж простите, но так мне и говорили, когда лично производила «обзвон». Да, сдавать украинским беженцам не хотят квартиры! Я бы даже сказала, что такая миссия невыполнима.

Я попыталась проанализировать ситуацию… без нервов… Поговорила со многими латвийцами. И вот к какому выводу пришла…

Многие, многие латвийцы высказывают (на словах) сочувствие… И это понятно! Какой адекватный человек будет радоваться смерти другого человека? Конечно, искренне сочувствуют, но… Даже в силу спокойного менталитета прибалтийцев, по себе знаю, и политики правительства – «Мы на стороне Украины», нет желания селить у себя украинцев, и нет особого желания поддерживать им выплаты-пособия… Если разобраться, то Латвия приняла более 35 000 беженцев из Украины отлично – моральная, финансовая помощь… Но, что увидели реально латвийцы?

Я запомнила надолго статью, которая вышла в латвийских СМИ, где украинская беженка, которая устроилась на работу высказала возмущение, что слишком большие налоги ей приходится платить в Латвии – мол, почему так поступают с украинскими беженцами? Я так понимаю, что правительство страны непременно должно пересмотреть налоговую политику в отношении беженцев из Украины! И никак иначе!

Понятно, что в условиях практической нищеты, инфляции латвийцев раздражает щедрая помощь украинским беженцам… Та, которая была! Более того, правительство закрывает глаза на малоизвестный факт для общества – украинские беженцы – люди оборотистые и многие получили помощь в разных самоуправлениях… Как? Просто! Например, зарегистрировались и получили помощь в Риге, потом уехали в другие города Латвии и там получили помощь, пользуясь тем, что общий регистр учета гостей из Украины не был «совершенным».

А теперь мне скажите, разве украинские гости не знали, что это противозаконно? Разве им не объяснили? Откуда я это знаю? От политиков, от служащих в социальном обеспечении Латвии… Разумеется, в частной беседе.

Но меня интересует, а когда вот так получали деньги гости, то подумали о том, что тут живут тоже дети, старики?

Конечно, человеку помогает человек! И надо иметь сочувствие, помогать! Но когда ты видишь, что все «слишком», и когда хозяевами становятся уже не латвийцы, то впору задуматься о себе и своей семье!

Еще один аспект, который вызывает у многих некое раздражение – поведение украинских беженцев в Латвии. Получается, что весь мир должен, конечно, латвийцы.

Давайте откровенно! Почему я должна фальшиво сочувствовать тем, кто приезжает в Латвию на шикарных машинах, с деньгами, может спокойно снять приличную квартиру, дом, не ищет работу, но требует ВСЕГО! И пособий, и бесплатного жилья, и питания, например, в кафе и даже зарегистрировать машину в Латвии, как местным жителям! Почему? Почему я должна испытывать кайф, когда в центре города вижу, что украинские беженцы бросают мусор на асфальт, а сказать нельзя, потому как тебе в лицо полетят оскорбления! Да, я сталкивалась с этим! И говорю то, что вижу! Почему местным горожанам сложно снять летний домик в Юрмале – цены зашкаливают, а украинские беженцы живут там бесплатно? Почему не разместить гостей из Украины без ущемлений местных жителей? Латвийцы это бы оценили и продолжали бы помогать и беженцам, и государству!

Теперь об общественном транспорте! Он дорогой в Риге – 2 евро поездка! Буквально пару дней назад я была свидетельницей такого случая – контролер проверял билеты у пассажиров, но у одного мужчины не было билета… Понятно, что контролер предложил заплатить штраф! Мужчина разразился криком – «Нет у меня денег! И документы не покажу! Украинцам все бесплатно – за наш счет, а я платить должен «пожизненно» теперь? Совсем совесть потеряли – последнее у местных отбирают!»

И знаете, никто из пассажиров ему не возразил! Никто! А контролер просто пошла своей дорогой…

Разумеется, есть патриоты Латвии, которые ненавидят Россию и потому поддерживают украинцев. Есть! Но я не обнаружила у них в домах жителей Украины… Много слов негативных о России, русских, о помощи Украине, но больше на популистской основе! Эти люди точно последнее отдавать не будут!

Кстати, насчет транспорта бесплатного украинским беженцам – Рижская дума будет продолжать компенсацию из муниципального бюджета – за реально использованные поездки! Ключевое слово – реальные! Сперва принеси билет, а уже потом получишь компенсацию! Правильно!

Что еще раздражает латвийцев?

Напор украинских беженцев… Я понимаю, что это свойство горячего характера и следствие спецоперации… Понимаю и сочувствую детям, старикам, животным! Эти группы у меня всегда неприкасаемые! Потому как мать, дочь!! Но мне не нравится, когда меня практически заставляют помогать, кричать «лозунги», и заглядывать в глаза, говоря то, что кому-то надо! Это точно не для меня! И делать этого не буду! Не то «воспитание», как говорила Маня о Фоксе («Место встречи изменить нельзя») Я помогаю тогда, когда считаю нужным, и тому, кому к кому у меня тянется душа! И отчитываться, тем более распространяться об этом – грех!

Много ли людей будут помогать, когда от них требуют – «Вы должны встать на нашу сторону! Вы обязаны! Какого х… вы, «свинособаки» не высказываете открыто своего мнения, и общаетесь с Россией!»

Вы опупели, господа-«братья славяне»! Вы почему тащите спецоперацию в Латвию? Какого ляда? Усвойте, что сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс – «Мы не воюем с Россией!» Да и Латвия не граничит с Украиной! А с Россией! И наш менталитет близок к немецкому, как и латышский к германской группе языков! Мы не столь эмоциональны и оборотисты! Не втягивайте нас в спецоперацию! Мы не хотим голода, бомбежек в своей стране! Латвия помогает и сочувствует, но прятаться в подвалах, и умирать – нет! Тут есть старики, дети! И это наши старики и дети! И мы несем за них ответственность!

Сказала… И стало легче!