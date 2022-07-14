Посольство РФ в США назвало дезинформацией заявления об изъятии российской стороной украинских паспортов

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14 июля 2022, 07:23 Источник: ТАСС

паспорта Украины и РФ, IMAGO/Rico THUMSER

Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки в среду, 13 июля, назвало дезинформацией заявления представителей Вашингтона о том, что РФ якобы отнимает украинские паспорта.

В посольстве уточнили, что все украинские граждане, которые получают гражданство РФ, делают это добровольно, а любые заявления, утверждающие обратное, являются низкокачественной западной дезинформацией.

Дипломаты допустили, что новая попытка американской стороны очернить ВС РФ связана с недовольством из-за успешного хода спецоперации на Украине.