Посольство РФ в США назвало дезинформацией заявления об изъятии российской стороной украинских паспортов

Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки в среду, 13 июля, назвало дезинформацией заявления представителей Вашингтона о том, что РФ якобы отнимает украинские паспорта.
В посольстве уточнили, что все украинские граждане, которые получают гражданство РФ, делают это добровольно, а любые заявления, утверждающие обратное, являются низкокачественной западной дезинформацией.
Дипломаты допустили, что новая попытка американской стороны очернить ВС РФ связана с недовольством из-за успешного хода спецоперации на Украине.