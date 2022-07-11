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Власти Херсонской области заявили, что из региона нет оттока населения

, 14:49

Власти Херсонской области заявили, что из региона нет оттока населения
Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в эфире «1 канала», что массового оттока населения из Херсонской области не фиксируются.

«Люди, которые уже не пытаются бежать из Херсона, не верят украинским властям. И я не скажу, что у нас массовый отток людей, никто никуда не собирается бежать, все остаются на местах», - поделился Стремоусов.

Напомним, Херсонская область находится под контролем России с середины марта этого года. В конце апреля на месте была создана военно-гражданская администрация, которая выступает за вхождения региона в состав России.

Ранее сообщалось, что большое количество жителей Херсонской области получают российские паспорта.

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