Киев просит у Вашингтона поставить дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS

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13 июля 2022, 20:49

РСЗО HIMARS, Lance Cpl. Dean Gurule/ Keystone Press Agency

Украинский режим ведёт переговоры с Вашингтоном по вопросу поставок более дальнобойных снарядов к РСЗО HIMARS. Об этом сообщил в среду, 13 июля, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады Федор Вениславский в эфире телемарафона.

«Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, способным поражать цели на дистанции 300 километров», − заявил украинский депутат.

Ранее стало известно, что российская армия продолжает давить на ВСУ, как по линии Северск – Соледар – Бахмут (Артёмовск), так и со стороны Славянска. Автор задаётся вопросом, куда пропали 250 тыс. человек личного состава украинской армии.