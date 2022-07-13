Сенатор Джабаров посоветовал Украине вместе с Ичкерией признать заодно Веймарскую республику

Представитель Верхней палаты парламента РФ сенатор Владимир Джабаров посоветовал властям самопровозглашённой Украины не смешить мировое сообщество и отозвать с рассмотрения Верховной Радой законопроект о «независимости» Чеченской Республики Ичкерия.
«А почему бы Верховной раде не признать заодно Веймарскую Республику, Дальневосточную Республику, или Австро-Венгерскую империю? Бред какой-то. Верховной раде больше нечем заняться? Не смешите цивилизованный мир», − отметил российский сенатор в своем Telegram-канале.
Поддержал коллегу и сенатор Андрей Клишас, который заявил: «Признать суверенитет несуществующего государства собирается парламент страны, которая сама давно утратила суверенитет и территориальную целостность».