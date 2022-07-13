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Аргументы Недели Политика 13+

Сенатор Джабаров посоветовал Украине вместе с Ичкерией признать заодно Веймарскую республику

, 16:30

Сенатор Джабаров посоветовал Украине вместе с Ичкерией признать заодно Веймарскую республику
Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Представитель Верхней палаты парламента РФ сенатор Владимир Джабаров посоветовал властям самопровозглашённой Украины не смешить мировое сообщество и отозвать с рассмотрения Верховной Радой законопроект о «независимости» Чеченской Республики Ичкерия.

 «А почему бы Верховной раде не признать заодно Веймарскую Республику, Дальневосточную Республику, или Австро-Венгерскую империю? Бред какой-то. Верховной раде больше нечем заняться? Не смешите цивилизованный мир», − отметил российский сенатор в своем Telegram-канале.

Поддержал коллегу и сенатор Андрей Клишас, который заявил: «Признать суверенитет несуществующего государства собирается парламент страны, которая сама давно утратила суверенитет и территориальную целостность».

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