Песков отказался говорить о планах кадровых перестановок в правительстве

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13 июля 2022, 13:05 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков во время пресс-колла в среду не стал говорить о том, планируются ли дальнейшие перестановки в кабинете министров, объяснив свой отказ тем, что в Кремле никогда не анонсируют «кадровые дела».

Накануне стало известно, что Владимир Путин своим указом увеличил с десяти до одиннадцати количество вице-премьеров в правительстве страны. При этом один из них является также главой Минпромторга. В связи с указом журналисты поинтересовались у Пескова о планах Кремля по дальнейшим кадровым перестановкам.

«Вы же знаете, мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах. И не будем анонсировать и сейчас ничего», - заявил пресс-секретарь президента РФ.