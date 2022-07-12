Путин своим указом ввел должность вице-премьера — министра промышленности и торговли

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12 июля 2022, 17:47 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал во вторник, 12 июля, указ, в соответствии с которым количество вице-премьеров в правительстве страны увеличилось с десяти до одиннадцати.

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что теперь руководитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации также будет занимать должность вице-премьера страны.

В настоящий момент на должности главы Минпромторга находится Денис Мантуров.