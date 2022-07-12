Путин своим указом ввел должность вице-премьера — министра промышленности и торговли

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал во вторник, 12 июля, указ, в соответствии с которым количество вице-премьеров в правительстве страны увеличилось с десяти до одиннадцати.
В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что теперь руководитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации также будет занимать должность вице-премьера страны.
В настоящий момент на должности главы Минпромторга находится Денис Мантуров.