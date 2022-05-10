Глава Минпромторга РФ Мантуров: из списка параллельного импорта не просили пока исключить ни один бренд

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 мая 2022, 10:09

Стенд Минпромторга РФ, MIT Russia/ Globallookpress.com

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сделал заявление во вторник, 10 мая, об отсутствии требований об исключении из списка на параллельный импорт от компаний знаменитых брендов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Чиновник подчеркнул, что правительство готово по требованию владельцев марок «оперативно реагировать» и редактировать перечень.

«Из тех, кто уже в списке, пока нет (не просил об исключении – прим. ред.)» − объяснил министр ситуацию представителям СМИ. Мантуров подчеркнул, что как только возобновятся прямые поставки того или иного товара, он будет автоматически исключаться из списка параллельного импорта.

Напомним, кабинет министров РФ на минувшей неделе утвердил реестр товаров, предназначенных для параллельного импорта. Этот принцип предполагает ввоз перечисленной в нём продукции на российскую территорию без разрешения правообладателя и мимо официальных дилеров. Имеющийся на данный момент список включает в себя 50 категорий товаров, представленных такими брендами, как, например, Apple, Cadillac, Nintendo, Rolls-Royce и Sony.

Ранее сегодня МИД Японии обнародовал расширенные санкционные списки. В них попали более 140 россиян и 71 компания РФ. Список пополнили премьер-министр Михаил Мишустин, лидеры ДНР и ЛНР, а также жена и зять Геннадия Тимченко.