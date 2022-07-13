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Представитель российского МИД Биричевский: Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий

, 10:10 Источник: РИА Новости

Представитель российского МИД Биричевский: Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий. На это указал представитель МИД России Дмитрий Биричевский, занимающий должность главы Департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства.

По словам процитированного РИА Новости Биричевского, «мы готовы к любому развитию событий, рассматриваем все возможные опции — хотя и пытаемся всячески избежать худшего». Западная сторона демонстрирует, что настроена на эскалацию противостояния, отметил при этом дипломат.

Как сообщалось ранее в среду, издание The Wall Street Journal написало, что моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием российского лидера Владимира Путина.

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