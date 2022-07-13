Wall Street Journal: моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием Путина

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13 июля 2022, 09:55

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием российского лидера Владимира Путина. На это, как передает РИА Новости, указало американское издание The Wall Street Journal.

«Моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием президента России Владимира Путина, пишет Уолтер Рассел Мид для газеты The Wall Street Journal», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

По словам автора WSJ, глава РФ «пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени».

Как сообщалось ранее сегодня, представитель российского дипломатического ведомства Дмитрий Биричевский отметил, что ответные шаги Москвы на введенные Западом рестрикции могут быть весьма болезненными.