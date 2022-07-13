РБК узнал о скорой отставке вице-премьера Юрия Борисова — он может сменить Рогозина на посту главы «Роскосмоса»

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13 июля 2022, 09:45 Источник: РБК

Вице-премьер Юрий Борисов. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Вице-премьер Юрий Борисов, который сейчас курирует оборонную промышленность и космос, в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе и правительстве.

Как сообщалось ранее, на рассмотрение Госдумы, депутаты которой были экстренно возвращены с каникул, внесена на должность вице-премьера кандидатура Дениса Мантурова.

Как рассказали РБК источники в правительстве, Борисов после отставки может занять должность главы «Роскосмоса». Сейчас госкорпорацией руководит Дмитрий Рогозин. В то же время, собеседник издания, имеющий отношение к оборонно-промышленному комплексу, предположил, что новая должность Борисова может быть связана с «крупным промышленным активом».