Спикер Володин и руководители фракций ГД провели встречу с главой Минпромторга Мантуровым

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12 июля 2022, 22:54 Источник: РИА "Новости"

Госдума РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций во вторник, 12 июля, встретились с главой Минпромторга Денисом Мантуровым перед рассмотрением его кандидатуры на должность вице-премьера.

В грядущую пятницу Государственная дума на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру руководителя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова на пост заместителя председателя правительства страны.

Сегодня вечером состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина и руководителей фракций с кандидатом на вышеуказанную должность. На мероприятии обсуждался график контактов Дениса Мантурова во фракциях Государственной думы, а также в профильном комитете по промышленности и торговле. Также стороны коснулись темы порядка рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на пост вице-премьера.