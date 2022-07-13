Захарова назвала «точкой невозврата» заявление Болтона об участии США в подготовке госпереворотов за рубежом

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13 июля 2022, 08:59 Источник: Радио Sputnik

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Интервью бывшего советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, в котором он признал участие США в подготовке переворотов за рубежом, является «точкой невозврата». Об этом в эфире радио Sputnik заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Болтон в интервью CNN во вторник признался, что принимал участие в подготовке подобных переворотов, упомянув в этом контексте, в частности, Венесуэлу.

«Как человек, который помогал планировать госперевороты не здесь [в США], а, знаете ли, в других места, хочу сказать, что это - изрядная работа», - сказал экс-советник.

Захарова считает его заявление сенсационным. По ее словам, никогда раньше госчиновники США подобных вещей не озвучивали, и этот факт «требует реакции и разбора». Она назвала слова американского политика «точкой невозврата».