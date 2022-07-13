Кулеба: Киев и Москва находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна с Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

13 июля 2022, 08:32

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Georg Wendt / globallookpress.com

Киев и Москва находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна с территории Украины. На это, как передает ТАСС, указал руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Украина и Россия находятся "в двух шагах" от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, член Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что военные РФ, задействованные в специальной операции на Украине, шаг за шагом приближают нашу победу.