Сенатор Джабаров: военные России, участвующие в спецоперации на Украине, шаг за шагом приближают нашу победу

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13 июля 2022, 08:02

Сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Российские военнослужащие, участвующие в специальной операции на украинской территории, шаг за шагом приближают нашу победу. На это, как передает РИА Новости, указал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Никого не нужно подталкивать к скорейшему решению задач спецоперации на Украине, военные РФ знают цели и шаг за шагом приближают нашу победу, заявил сенатор Джабаров», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, офицер ЛНР Андрей Марочко отметил, что киевские силы использовали при ударе по Луганску снаряды к американской системе HIMARS с дальностью стрельбы от 140 до 300 километров.